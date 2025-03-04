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Ekonomi
TRT Haber 04.03.2025 13:43

Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı, 2025 Şubat ayında yüzde 44'lük rekor artışla 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 Şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Yılın ilk iki ayındaki toplam ihracatın ise yüzde 29,6 artışla 816 milyon dolara ulaştığını aktaran Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinin, küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükselmekte olduğuna vurgu yaptı.

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek"

Başkanlığın yürüttüğü kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleri ile şirketlerin maliyet etkin-yüksk teknoloji çözümleri sayesinde sektörün belli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldiğini ifade eden Görgün, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ’lerimizi destekleyen, ihracat yapan firma sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir bir güç haline getiren uluslararası faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen başkanlığımız personelini, şirketlerimizi, KOBİ'lerimizi, mühendislerimizi ve sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum! Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek!"
 

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Savunma Sanayii İhracat Haluk Görgün
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