Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA