Türkiye'nin mısır ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı tahıl ambarı Konya'da, 1 milyon dekar alanda tarımı yapılan ve açıklanan taban fiyatın yüzde 40 üzerinde alıcı bulan mısır, yüksek piyasa fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, ton fiyatını bin 325 lira açıkladığı mısır Konya Ticaret Borsası'nda bin 900 liraya kadar dayandı. Bu da çiftçiler arasında mısır için 'sarı altın' tabirinin sık kullanılmasına neden oldu.

Tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından dünyanın en önemli alanlarından biri konumundaki Konya Ovası'nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden mısırın hasadını gerçekleştiriyor.

Rekoltenin 2,5 milyon tonu Konya Ovası'ndan karşılanacak

Tohumunda yapılan ıslah çalışmaları, devlet destekleri ve modern tarım teknikleri sayesine Konya'da her geçen yıl ekim alanı artan mısırda, bu yıl 1,5 milyon ton rekolte hedefleniyor. Ülke genelinde 6,5 milyon ton tahmin edilen rekoltenin 2,5 milyon tonunun, Konya Ovası ve çevresinden karşılanması öngörülüyor.

Türkiye'de mısır üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği ovada, buğdaydan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen ürün, fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, üretimi ve tüketimi her yıl daha da artan mısırın, kalitesi ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Piyasa fiyatlarının, taban fiyatını geçerek beklenenin çok üzerine çıktığını aktaran Soylu, bu yıl Konya'da yaşanan verim kaybını yüksek fiyatın telafi ettiğini dile getirdi.

"Konya mısır üretiminin merkezi oldu"

Soylu, "Toprak Mahsulleri Ofisi, ton fiyatını bin 325 lira açıklamıştı fakat Konya Ticaret Borsası'nda bin 900 liraya kadar dayandı. Bu da çiftçiler arasında mısır için 'sarı altın' tabirinin sık kullanılmasına neden oldu. Geçmişte bölgede sınırlı miktarda olan üretim, bugün 1,5 milyon tona kadar çıktı hatta Konya Ovası, çevresiyle 2,5 milyon ton mısır üretir hale geldi. Bu da Türkiye üretiminin yüzde 30'undan fazlasına tekabül ediyor." dedi.

"Fiyat beklentimizin üzerine çıktı"

Mısır üreticisi Musa Tutar da beklentilerinin bir hayli üzerine çıkan fiyatların, kendilerini oldukça memnun ettiğine dikkati çekti.

Dekardan geçen yıl 1600-1700 kilo alırken, bu yıl 1000-1100 kiloya düştüğünü dile getiren Tutar, "Bu da çıkışların yaşandığı ilkbahar dönemindeki don zararından kaynaklandı. Verim düşmesine rağmen bu yıl fiyatların beklentimizin çok üstüne çıkması, yaşadığımız kaybı ortadan kaldırdı." değerlendirmesinde bulundu.