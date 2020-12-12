Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) "Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi" raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı.

Salgın dünyada turizmin yükseliş eğilimini tersine çevirdi

Rapora göre, salgın öncesi süreçte dünya ekonomisi için 2020 yılında ortalama yüzde 3’ler düzeyinde büyüme beklentisi mevcut iken, Covid-19 virüsünün uluslararası bir salgına dönüşmesi dünya ekonomisinin resesyona girmesine neden oldu.

Turizm sektöründe Türkiye’nin ana pazarı konumunda olan ülkeler ile Akdeniz çanağında rekabet ettiği ülkelerdeki ekonomik tablo salgının yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor. Yunanistan’ın 2020 yılında ekonomik açıdan yüzde 9,5 daralması beklenirken, İtalya için yüzde 10,6, İspanya’da yüzde 12,8, Fransa’da ise yüzde 9,8 küçülme öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine bakıldığında 2019 yılında dünya turizmi yüzde 3,8 oranında büyürken, gerçekleştirilen uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Koronavirüs salgını bu yükseliş eğilimini tamamen tersine çevirdi.

En çok ziyaretçi Rusya, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere'den geldi

2020 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 72,5 düşüş yaşandı. 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 40,7 milyon iken 2020 yılında bu sayı 11,2 milyona geriledi.

Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, Rusya’yı Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere izledi.

Salgın süreci doğa turizmine ilgiyi artırdı

Rapora göre, koronavirüs salgını, dünya genelinde seyahat eğilimlerinde önemli değişimlere yol açıyor. Hijyenin ön plana çıktığı salgın süreci ve sonrasında, seyahat alışkanlıklarında çok sayıda değişiklik gündeme geliyor.

Salgın süreci, farklı turizm türlerini öne çıkartıyor. İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırdı.

Kendi araçlarıyla daha yakın bölgeleri, doğayla baş başa kalacakları bölgeleri, konaklama açısından da küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı arttı. Bu dönemde büyük otellerden ziyade butik oteller, ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve karavan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görüyor.

Salgın sürecinde ayrıca seyahatler daha azalırken kalış süreleri daha uzun hale gelmeye başladı. Bu süreçte farklı kültürlere olan ilginin devam edeceği gözleniyor. Doğa, macera gibi alternatif turizm çeşitleri bu dönemde biraz daha öne çıkıyor. İş turizminde de ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu dönemde online toplantı teknikleri büyük ilgi görüyor.