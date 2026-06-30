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Ekonomi
AA 30.06.2026 11:31

Şanlıurfa'da 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek 29 kaçak trafo tespit edildi

Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla enerji arz güvenliğini korumaya yönelik denetimleri kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toplam gücü 4 bin 440 kilovolt-amper (kVA) olan 29 kayıt dışı kaçak trafo tespit etti.

Şanlıurfa'da 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek 29 kaçak trafo tespit edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla artan kaçak elektrik tüketimini yapay zeka destekli analizler ve dron teknolojisiyle mercek altına aldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde gerçekleştirilen dronlu kontrollerde, toplam güçleri 4 bin 440 kVA olan 29 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi.

Yapılan incelemelerde trafoların en küçüğünün 50 kVA, en büyüğünün ise 250 kVA gücünde olduğu kaydedildi. Bu trafoların günlük 3 bin hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer kapasiteye sahip olduğu da belirlendi.

Söz konusu trafoların pamuk tarlaları ile ikinci ürün ekimi yapılacak tarım arazilerinin, kaçak elektrik kullanılarak çalıştırılan derin kuyulardan çekilen yeraltı suyuyla sulanmasında kullanıldığı tespit edildi. 29 kaçak trafoya ilişkin gerekli yasal süreç başlatılırken, trafolara el konulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunuldu.

Dicle Elektrik’in kaçak trafo tespitinde kullandığı dronlar, denetimler sırasında Şanlıurfa Valiliği’nin anız yakma yasağına rağmen hasadı tamamlanan buğday tarlalarında anız yakan kişileri de görüntüledi.

Kayıtlarda, büyük yangınlara yol açma riski nedeniyle yasak olmasına rağmen bazı kişilerin anız ateşi yaktığı yer aldı. Elde edilen görüntüler, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Dicle Elektrik tarafından jandarma birimlerine teslim edildi. Anız yaktığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

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