Sanayide yeşil dönüşümün standartları belirlendi

Bakanlıkça, sanayide temiz ve çevreci üretimi teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında düzenlenecek "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi" ile sanayi tesislerinin, uluslararası kabul görmüş mevcut en iyi teknikler çerçevesinde çevresel performans durumları ortaya konulacak.

Çevresel performans durumlarına göre belgelendirilen sanayicilerin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması sağlanacak. Sanayide çevre dostu üretim süreçleri yaygınlaşacak, yenilikçi ve temiz teknolojilerin kullanımına öncelik verilecek. Ayrıca yerli teknoloji üretimi desteklenerek istihdama da katkıda bulunulacak.

Yönetmelik kapsamına giren enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi ile tekstil, otomotiv, deri, kağıt, gıda, hayvancılık gibi sektörlerde yaklaşık 6 bin tesis bulunuyor. Bu tesisler mevcut en iyi tekniklerin kullanım durumuna göre, yüzde 100 uyumdan yüzde 50 uyuma kadar A'dan F'ye göre sınıflandırılacak. Belgelendirme sürecindeki raporlamalar, uzmanlar ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından yürütülecek.

Öte yandan, çevreci teknoloji için doğan yatırım ihtiyaçları için Bakanlık yeşil finansman imkanlarına erişimi kolaylaştıracak. Yatırım ihtiyacı olan sanayi tesisleri, Bakanlığın girişimleriyle Dünya Bankası tarafından yönlendirilen Türkiye'de Sanayi Emisyonlarının Azaltımı Projesi kapsamında 416,7 milyon dolar finansman kaynağından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla yararlanabilecek.