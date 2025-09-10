Açık 22.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.09.2025 10:33

Sanayi üretim endeksi temmuzda arttı

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,06 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 4,5 artış kaydetti.

Sanayi Üretimi TÜİK
