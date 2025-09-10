Açık 22.2ºC Ankara
AA 10.09.2025 10:16

Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 837 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor

Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 811 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 4 bin 837 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olması beklenirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül ayında Fed'in 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan altının ons fiyatı dün rekor tazeleyerek 3 bin 674,48 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,4 yükselişle 97,8'den kapanırken, yeni güne yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde.

Analistler, kıymetli metaller tarafında dolar endeksindeki hareketlerin varlıkların alternatif maliyetleri üzerinde etkili olduğunu belirterek, gelişmiş para birimleri karşısında zayıflayan doların altının alternatif maliyetini yükselttiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

