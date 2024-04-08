Sanayi üretim endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydetti. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 , elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Cevdet Yılmaz: Dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminin 2024 yılı şubat ayında ivme kazanarak aylık bazda 3,2 oranında arttığını hatırlattı.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2024 yılı Şubat ayında ivme kazanarak aylık bazda yüzde 3,2 oranında artmıştır.



Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmeler 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verirken, büyümenin kompozisyonunda da üretim… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 8, 2024

Yılmaz, "Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmeler 2024 yılı birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verirken, büyümenin kompozisyonunda da üretim odağında daha dengeli bir görünüme işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız." dedi.