Ekonomi
TRT Haber 11.08.2025 10:05

Sanayi üretim endeksi haziranda arttı

Sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 arttı.

Sanayi üretim endeksi haziranda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.
 

