Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.08.2025 09:52

Altının gramı 4 bin 410 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 410 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor

Altının gramı 4 bin 410 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf: Depo Photos]

Altının gram fiyatı, cuma gününü, önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 443 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,9 azalışla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması küresel pay piyasalarında risk iştahını artırırken güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle altın fiyatlarında satış baskısı arttı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında da sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara 156,8 milyon TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık ve yıllık bazda arttı
10:44
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:39
Sanayi üretim endeksi haziranda arttı
10:16
Borsa haftaya 11 bin puanın üzerinde başladı
09:58
YKS tercih süreci çarşamba günü sona erecek
10:15
Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu
Gazze’de Şifa Hastanesi önündeki saldırıda 5 gazeteci öldü
Gazze’de Şifa Hastanesi önündeki saldırıda 5 gazeteci öldü
FOTO FOKUS
'İyi ki varsın Eren'
'İyi ki varsın Eren'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ