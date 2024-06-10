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Ekonomi
TRT Haber 10.06.2024 10:00

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Sanayi üretim endeksi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.

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