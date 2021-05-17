Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanayi sektörünün istihdama katkısı sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Sanayi sektöründe martta kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi sektörünün istihdama katkı vermeye devam ettiğini söyledi.
Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu." dedi.
Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) May 17, 2021
Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı.
Üreterek büyüyeceğiz!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/HWDQi77jrY
Etiketler: TÜİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank İstihdam
Sıradaki Haber
Trakya'da ihracat bir yılda 64 milyon dolar arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz