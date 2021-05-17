Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayi sektörünün istihdama katkı vermeye devam ettiğini söyledi.

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu." dedi.