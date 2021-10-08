Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20 milyar 783 milyon 227 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 29,8 artarak 15 milyar 871 milyon 621 bin dolara yükseldi ve tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye'nin sanayi ihracatı geçen ay toplam ihracatın yüzde 76,4'ünü oluşturdu.

Eylülde tarım ihracatı yüzde 13,2 artarak 2 milyar 744 milyon 31 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 39,1 artışla 584 milyon 371 bin dolara çıktı.

Sanayinin lokomotifi çelik sektörü

Sanayi sektörünün gerçekleştirdiği rekor ihracata en fazla katkıyı çelik sektörü verdi.

Çelik sektörü eylül ayında 2 milyar 613 milyon 49 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi. Çelik sektörü böylece Türkiye'nin ihracatında söz sahibi olan otomotiv endüstrisini de geride bırakarak dikkati çekti.

Aynı dönemde otomotiv endüstrisi 2 milyar 467 milyon 209 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 294 milyon 802 bin dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 948 milyon 69 bin dolarlık, elektrik elektronik 1 milyar 280 milyon 505 bin dolarlık, demir ve demir dışı metaller 1 milyar 148 milyon 847 bin dolarlık, tekstil ve hammaddeleri 944 milyon 677 bin dolarlık, makine ve aksamları 875 milyon 997 bin dolarlık, iklimlendirme sanayii 550 milyon 912 bin dolarlık, mücevher sektörü 501 milyon 331 bin dolarlık, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 420 milyon 236 bin dolarlık, halı sektörü 272 milyon 31 bin dolarlık, savunma ve havacılık sanayii 252 milyon 475 bin dolarlık, deri ve deri mamulleri 172 milyon 59 bin dolarlık, gemi ve yat sektörü 117 milyon 630 bin dolarlık, diğer sanayi ürünleri 11 milyon 792 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün 13 tanesi ihracatını artırdı. Bu dönemde sanayi grubunda ihracatını en fazla artına sektör yüzde 141 ile çelik sektörü oldu.

Çelik sektörünü yüzde 58,5 ile mücevher, yüzde 53,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 41,9 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 37,5 ile tekstil ve hammaddeleri, yüzde 32 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 27,5 ile makine ve aksamları, yüzde 26,4 ile iklimlendirme sanayii, yüzde 22,2 ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri, yüzde 20,7 ile elektrik elektronik, yüzde 12,2 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 9 ile hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 0,9 ile halı sektörleri izledi.

Aynı dönemde, otomotiv ihracatının ihracatı yüzde 5,3, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı yüzde 10,3, gemi ve yat sektörünün ihracatı yüzde 26,4 düşüş kaydetti.