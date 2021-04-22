Köpük beton yapı malzemesi olan gaz beton, hafif bir malzeme olması nedeniyle son yıllarda inşaat sektörünün en çok tercih ettiği ürün olarak öne çıkıyor.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 8 ay önce 40 bin metrekarelik alana kurulan fabrika 90 milyon liralık yatırımla tamamlandı.

Vali Zülkif Dağlı, OSB'deki incelemeleri sırasında gazetecilerle birlikte fabrikayı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçen şubat ayında üretime başlayan fabrikanın Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Çelebi, günlük 1500 metreküp gaz beton ürettiklerini söyledi.

"Maksimum seviyeyi hedefliyoruz"

Havza OSB'yi konumu ve sunduğu avantajları nedeniyle seçtiklerini aktaran Çelebi, bölgenin yatırım için ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Çelebi, fabrikalarında 85 kişiye istihdam sağladıklarına işaret ederek, "Günlük üretimimiz bin 500 metreküp civarlarında. Tam kapasiteye çıkıyoruz. Bundan sonra maksimum seviyeyi hedefliyoruz" dedi.