Gıda ve temizlik sektöründe fırsatçılık, internet alışverişlerinde farklı ya da geç gelen ürünler. Koronavirüs salgınıyla birlikte tüketiciler özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışını şikayet ediyor. Bankacılık ve iletişim sektörlerine yönelik şikayetler de oldukça fazla.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, "Korona salgını döneminde bir takım bankaların bunu fırsata çevirdiğine ilişkin şikayetler var. Reklamları çok cazip gösteriyorlar ancak uygulama böyle değil. Vatandaş kredi çekmek istiyor ihtiyaç kredisi bu konuda örneğin kefil sıkıntısı çakartıyorlar." dedi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla pek çok tüketici internet üzerinden alışverişe yöneldi. Yaşanan yoğunluk siparişlerin geç gelmesi ya da yanlış ürün yollanması gibi aksaklılara yol açtı. Bu durum da şikayetlerin artışında etkili oldu.

Çakar, "Eğer tüketici hizmet almamışsa alamamışsa ya da alamayacaksa o ödemiş olduğu bedellerin tüketiciye iade edilmesi gerekiyor. Firma bunu telafi edeceğim bu hizmeti vereceğiz şeklinde bir vaatte bulunuyorsa söz veriyorsa tüketiciyle de bu konuda anlaşabiliyorsa burada bir sıkıntı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tüketicileri böyle bir belirsizlik döneminde güvenmediği ve tanımadığı şirketlerden sipariş vermemesi konusunda uyarıyor.