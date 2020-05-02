Koronavirüs ile mücadele sürecinde gıda arzı ve güvenliği adına önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Hazineye ait atıl tarım arazileri çiftçilerin kullanımına açılıyor. Bu kapsamda, yurt genelinde yaklaşık 14 milyon metrekarelik alan tarıma açılacak.

Hazineye ait arazilerden en büyük payı ise Kayseri aldı. Şehirde 3 milyon 850 bin metrekare atıl tarım arazisi bulunuyor.

Çiftçiler müdürlüklere başvuru yapabilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Üreticimiz açısından önemli bir yatırım aracı olacağına inandığımız bu toprakların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi, üretime katkıda bulunması dua ve temennisi ile emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

Projeden yararlanmak isteyen çiftçiler tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Çiftçiler yapılacak puanlama sistemine göre arazilerden yararlanacak. Atıl hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçiler öncelikli olacak.