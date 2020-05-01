Madencilik sektörünün yılda 4,3 milyar dolarlık ihracat potansiyeli bulunuyor. 2 milyon kişiye ise istihdam sağlıyor. İhracat ise bu yıl ocak ayında yüzde 10’luk bir artış gösterdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2020 yılını iyi geçireceklerini umut ettiklerini söyleyerek, "Fakat virüsün çıkması nedeniyle bütün planlar değişti her sektörde olduğu gibi" dedi.

"Düşüş hızı biraz daha geriledi"

Sektör için en büyük pazar Çin. Ülkede salgının yavaşlamasıyla sektördeki kayıplar yüzde 25’e kadar geriledi.

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Nisan ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde artık virüs olayından biraz daha toparlanması işlerin açılması ve fabrikaların açılması ile birlikte ham madde ihtiyaçları dolmaya başladı. Dolayısıyla düşüş hızı biraz daha geriledi" dedi.

Sektör salgın sonrasına hazırlanıyor

1,5 yıl önce başlatılan pazar çeşitlendirmesi de kayıpların telafi edilmesinde yardımcı oldu. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerle yapılan ticaret arttı.

Sektör salgından sonrasına hazırlanıyor. Dinçer, şunları anlattı:

"Ülkeleri ziyaret ederek değil de dijital ortamlarda bu ziyaretleri yapmak ikili firmaları Türk firmalarıyla yabancı firmaları bir araya getirmek ve bunları da yine teknolojik altyapısını şu an çalıştırıyoruz.”

Sektör temsilcileri, madenciliğe verilen desteklerin önemli olduğunu belirtiyor. Yeni maden kanunun da sorunların büyük bir kısmının çözeceği ifade ediliyor.