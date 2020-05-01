Covid-19'un etkisiyle şubat ve martta küresel pay piyasalarına paralel sert gerileyen BIST 100 endeksi, nisanda kayıplarını kısmen telafi etti. Analistler, mayıs ayı için ise tedbirli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Nisan ayına 88.285,83 seviyesinden başlayan endeks, en düşük 87.888,61 puana kadar gerilemesinin ardından küresel risk iştahındaki artışa paralel yüzde 12,79 değer kazancıyla 101.110,10 seviyesine yükseldi. Endeks, aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi.

Nisanda bankacılık endeksi yüzde 4,99 ve holding endeksi yüzde 15,46 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri nisanda yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 48,85 ile turizm oldu.