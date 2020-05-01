Firmanın ürün ağaçlarında bulunan malzemelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak, tedarik sürecinde zorluklar yaşanan ürünleri milli/yerli olarak üretmek, tedarik maliyetlerini ve sürelerini düşürmek, teknolojik yetkinlik kazanmak amacıyla 2018 başında kurulan Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu bünyesinde millileştirme çalışmalarına başlandı.

Sektör başkanlıkları, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü temsilcilerinden oluşan kurul, ithal edilen tüm ürünleri gözden geçirerek, teknolojinin önemi, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterleri göz önüne alarak öncelikle milli ve yerli olarak temin edilmesi gereken ürünleri belirliyor.

Kurul bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 20 bin ürün için detaylı inceleme ve çalışma başlatıldı. İlk aşamada 300 ürünün yerli olanaklarla geliştirilmesi ve üretimi kararlaştırılırken, daha sonra bu sayı 450'ye yükseltildi.

Kurul nezdinde öncelikle millileştirilmesi uygun görülen malzemeler için hazırlanan broşürler, birçok yeteneğe aynı anda ulaşılmasını sağlayan ve karmaşık savunma projelerine çözüm üretebilecek yetkin firmaların bir arada bulunduğu savunma sanayisi kümeleri, organize sanayi bölgeleri ile portföyünde farklı yetkinliklerde birçok firma barındıran sanayi ve ticaret odalarının bilgisine sunuluyor.

Ürünler millileşti, yenileri yolda

Bu kapsamda 350-400 ürün karşılığı yayınlanan 100'ün üzerinde broşür için son 1-1,5 yılda yaklaşık 400 başvuru alındı. Şu anda 100'e yakın ürün için görüşmeler ve üretim süreci devam ediyor. 10 ürün için de doğrulama ve onay aşaması sürüyor.

Bugüne kadar 17 firma ile 29 farklı ürün gamının millileştirilmesi kapsamında çalışmalar tamamlanarak 24 ürün için yurt içi siparişler açıldı. Gelecek 3 yıllık alım öngörülerine göre millileştirilen 24 ürün özelinde yurt dışından yurt içine döndürülen tutar 25 milyon dolar seviyesine ulaştı.

ASELSAN, millileştirme çalışmalarını kurum ihtiyaçları, savunma sanayisi projelerinin gereksinimleri ve ülke menfaatlerini ön planda tutarak sürdürecek.