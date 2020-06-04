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Salgın süresince çiftçilere 400 milyon liradan fazla destek verildi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Salgın sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından çiftçilere verilen destekle ilgili açıklama yaptı.
Koronavirüs süresince çiftçilere 400 milyon liradan fazla destek verildiğini belirten Albayrak şunları söyledi:
"Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız."
Etiketler: son dakika koronavirüs salgın çiftçiye destekSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 14:35
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