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Ekonomi
AA 07.01.2025 11:35

Sakarya'dan ekonomiye 6,3 milyar dolarlık ihracat katkısı

Sakarya'dan geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6 milyar 279 milyon 938 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Sakarya'dan ekonomiye 6,3 milyar dolarlık ihracat katkısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Sakarya, geçen yıl iller bazında ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardandan 7'nci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ihracatında yüzde 2 paya sahip olan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, fındık ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörlerindeki üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6 milyar 279 milyon 938 bin dolarlık satış yapan Sakarya, 2023'e göre ihracatını yüzde 9,8 artırdı.

Otomotiv sektörü lokomotif oldu

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin 2024 yılı ihracatında yüzde 87 payla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. 2024'te ihracatını 9,3 artıran otomotiv sektörü, 5 milyar 513 milyon 808 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.​​​​​​​

Dış satımda 150 milyon 623 bin dolarla ikinci sıradaki demir ve demir dışı metaller sektörünü, 97 milyon 603 bin dolarla çelik, 87 milyon 448 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 81 milyon 722 bin dolarla makine ve aksamları, 77 milyon 54 bin dolarla iklimlendirme sanayisi izledi.

Kentin ihracatında 49 milyon 774 bin dolarla elektrik ve elektronik, 46 milyon 652 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 34 milyon 488 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 33 milyon 529 bin dolarla fındık ve mamulleri sektörleri önemli rol oynadı.

Bu sektörler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 368,3 ile fındık ve mamullerinde gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 162,2 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 76 ile tekstil ve ham maddeleri izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Sakarya'dan geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, yıllık bazda yüzde 26,1 artışla 909 milyon 898 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi 905 milyon 242 bin dolarla Polonya, 664 milyon 9 bin dolarla Birleşik Krallık, 635 milyon dolarla İspanya takip etti.

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