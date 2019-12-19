Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19'unun yapıldığı Sakarya'dan ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen toplam 221 bin 401 araçlık dış satımdan, ülke ekonomisine 4 milyar 288 milyon 504 bin dolarlık katkı sağlandı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle birçok sektörün katkısıyla 153 ülke ve 12 serbest bölgeye toplam 4 milyar 695 milyon 479 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Sakarya'da ocak-kasım döneminde 230 bin 14 otomobil, 156 kamyonet, 657 midibüs, 690 otobüs ve 20 bin 889 traktör olmak üzere 252 bin 406 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,8'inin yapıldığı kentte, günde 765 araç banttan indirilerek, 670'i yurt dışına satıldı.

Yılın 11 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 87,7'sine denk gelen 221 bin 401'i ihraç edilerek, ülkeye 4 milyar 288 milyon 504 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde kentten 230 bin 65 araç ihraç edilmişti.

Toyota ihracattaki liderliğini sürdürdü



Bu yıl global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başaran Toyota, hibrit otomobil satışlarındaki liderliğini de sürdürüyor.

Toyota, 11 ayda 230 bin 14 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 20 bin 889 ile ikinci, Otokar 1503 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 89,5'ine denk gelen 206 bin 33 aracı yurt dışına sattı.

Otokar ve TürkTraktör'ün ihracatı arttı

Otokar, yılın 11 ayında 156 kamyonet, 657 midibüs ve 690 otobüs olmak üzere toplam 1503 araç üretimi gerçekleştirdi.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 artırmayı başaran Otokar, geçen yılın aynı döneminde 696 araç ihraç ederken, bu yıl 1071 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-kasım döneminde ürettiği 20 bin 889 traktörün yüzde 73,2'sine denk gelen 14 bin 297'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Kaynak: AA