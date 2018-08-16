Sakarya'da zorunlu deprem sigortası bulunan konut sayısı arttı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Sakarya'da, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucu zorunlu deprem sigortası oranında artış kaydedildi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 19 yıl geçti. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Sakarya'da birçok ev yıkıldı, binlerce ev de hasar gördü.

Devletin mağduriyetleri gidermek amacıyla 2001 yılında hayata geçirdiği Doğal Afet Sigortalar Kurumu'na (DASK) müracaat sayısında son yıllarda yürütülen çalışmalarla ciddi artış oldu.

Buna göre, Sakarya'da 194 bin 190 sigorta yapılabilir konuttan 145 bin 540'ında zorunlu deprem sigortası bulunurken, vatandaşlar 48 bin 650 konutta sigortasız yaşıyor. 3 yıl önce yaklaşık 100 bin evin sigortalı olduğu Sakarya, şimdi yüzde 74,9'luk oranla sigorta bilincinde, Yalova'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

"Ciddi bir bilinç artışı var"

Marmara Depremi'nde eşini ve oğlunu kaybeden Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) İl Temsilcisi Ali Esen, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Aradan 19 yıl geçtiğini, hayatın devam ettiğini, çocuklarının büyüdüğünü belirten Esen, "Önemli olan geçmişte yaşadığımız acı olaylardan ne kadar ders çıkardığımız. Yaşadığımız o büyük acıdan sonra devletimiz ve 81 vilayetteki vatandaşlarımız, Sakarya'ya akın akın yardıma geldiler. Devletimiz o günkü şartlarda Sakarya'da evi yıkılanlara kalıcı konutlar inşa etti ve 20 bin lira üzerinden borçlandırarak ev verdi. Depremin ülke ekonomisine ne kadar büyük zarar verdiği ortaya çıktı" diye konuştu.

Kentte meydana gelen depremin Türk ekonomisine çok büyük yaralar açtığını aöyleyen Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan yola çıkarak 2001 yılında devletimiz Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) adı altında zorunlu deprem sigortası sistemi getirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bizler gibi acentelerine, vatandaş gidip nasıl kapısındaki arabasını sigorta ettiriyor, evini de depreme karşı sigorta ettiriyor. Bu sistem yaklaşık 19 yıldır mükemmel şekilde işledi ve dünyadaki bazı ülkeler bizden bunu örnek olarak almaya başladı.

Sakarya'yı örnek verecek olursak, kentte bugün itibarıyla baktığımızda 194 bin sigorta yapılabilir hasarsız konutumuz var. Bugün itibarıyla yaklaşık 145 bin vatandaşımız evine düzenli deprem sigortası yaptırmış. Bu, yüzde 75 oranına tekabül ediyor. Sakarya'da 50 bine yakın konutumuz maalesef sigortasız. Bu bir yardımlaşma sistemi ve Türk ekonomisine de büyük katkısı var. Burada toplanan paralar, Türk ekonomisine yatırım araçlarında değerlendiriliyor."

Ali Esen, deprem sigortasının kesinlikle bir vergi olmadığını vurgulayarak, otomobil nasıl sigorta ettiriliyorsa evin de aynı şekilde sigortalandığını kaydetti.

"Lütfen deprem sigortası yaptırın"

Esen, vatandaşların bir an önce sigorta yaptırmaları gerektiğini söyleyerek şunları dedi:

"Lütfen vatandaşlarımız bir an evvel gitsinler, sigorta yaptırsınlar. 2001-2017 arası yüzde 30-40'lardan şu anda yüzde 75'lere geldik. Ama Sakarya örnek bir şehir olmalı. Yüzde 100'lerde sigorta bilincinde olmalıyız. Sigorta yaptırma oranında şu anda Yalova birinci, Sakarya ikinci sırada. DASK kurulalı 17 yıl oldu. 2001'den 2018'e kadar düzenli şekilde yapmış olduğumuz çalışmalar ve medyanın da etkisiyle ciddi bir bilinç artışı meydana geldi. Sakarya'da 3 yıl sene önce 100 bin evimiz sigortalıydı, bugün 145 bin evimiz sigortalı. Ciddi bir bilinç artışı söz konusu."

Kaynak: AA