Altın, Türk halkının en sevdiği yatırımların arasında yer alıyor. Halihazırda yastık altında bulunan altının piyasa değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Dolandırıcılar da bu durumu fırsat bildi, altının ayarlarıyla oynadı.

Dolandırıcılık merdiven altı atölyelerde başlıyor. 22 ayar olan altının saflığını değiştirip değeri düşürülüyor, ardından da piyasaya sürülüyor.

"Taklit çeyreklerin etrafında bir incelik var"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Merdiven altında kalpazanların atölyeleri var. Bu atölyelerde düşük ayarlı, çeyrek altın, cumhuriyet altını ya da yarım altın gibi altınlar basıyorlar. Normalde çeyrek altın gibi sarrafi grup altınlar 22 ayar. Bunlar 18-19 hatta 15'e kadar ayarlarıyla oynuyorlar" diyor.

Peki, sahte altın nasıl anlaşılır? Memiş, sahte altınlarla ilgili şunları anlatıyor:

"Taklit çeyreklerde zaten etrafında bir incelik vardır. Renginde de bir sarılık ve bozukluk vardır. Bu renk, vatandaşın biraz daha duyarlı olmasını sağlıyor. Ama bunun birebir sahte olduğunu anlamak için de kesinlikle kesip ayar testinden geçiriyoruz."

Vatandaşların dolandırılmaması için, mutlaka altınını güvendiği bir kuyumcudan alması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber