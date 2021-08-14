Sağlık ve kimya ürünlerinde yerlileşme, teknoloji hamlesiyle sağlanacak.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi kapsamında bu kez sağlık ve kimya sektörüne yönelik teşvikler verilecek. Sağlık ve Kimya Ürünleri başlıklı 4'üncü çağrı başvuruya açıldı.

Yenilikçi teknolojilere destek

Salgın sürecinde ön plana çıkan ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinden seçili ürünler desteklenecek.

Teşvikler, 421 ürün ve 80 yenilikçi teknolojiyi kapsıyor. İhracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek ilaç sektöründe, yerli üretime destek verilecek.

Ayrıca bir çok sektöre girdi sağlayan kimya ürünleri üretimine teşvikte bulunulacak.

Seçili ürünler desteklenecek

Sağlık sektöründe aşı, bağışıklık ürünleri, A ve C vitamini, çözeltiler ile tıbbi cihazlarla ilgili yatırımlara destek sağlanacak.

Kimya alanında ise polietilen, amonyak, potasyum gibi ürünler kapsam dahilinde.

Teşvikler, yenilikçi teknolojileri de içeriyor.

Son başvuru 13 eylül

Teşvikler arasında kurumlar vergisi indirimi veya istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, hibe desteği, yer tahsisi, alım garantisi bulunuyor.

Teşviklerden yararlanmak için ar-ge ve yatırım harcamalarının toplam tutarının 10 Milyon liradan az olmaması gerekiyor. Başvuralar 13 Eylül'e kadar devam edecek.