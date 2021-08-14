Küresel pay piyasaları artan risk unsurlarına karşın özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son dönem makroekonomik verilerle birlikte para politikasının değişiminde aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle rekor kırmaya devam ederken, gelecek hafta gözler Fed'in toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Küresel pay piyasalarında Fed'in varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı sorusu gündemi belirlemeye devam ediyor.

Powell'ın ABD'de enflasyondaki yükselişi geçici olarak nitelemesi dikkatleri iş gücü piyasasına çevirmesine karşın, hafta içinde beklentilere yakın gerçekleşen ABD enflasyon verisi sonrası küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

ABD'de temmuz enflasyonun yıllık yüzde 5,4 artarak 5 aylık yükseliş eğilimine son vermesi sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltımında aceleci davranmayacağı iyimserliği küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

Gelecek hafta ise Fed'in temmuz toplantı tutanakları ve Powell'ın konuşması yatırımcıların gündemine yerleşirken, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Borsa İstanbul yoğun veri haftasında yükseldi

Yurt içinde bu haftanın gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi bulunurken, haftaya TCBM'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları takip yatırımcıların odağında bulunuyor.

TCMB, hafta içinde politika faizini yüzde 19'da sabit bırakırken ekonomistler, TCMB'nin karar metninde, para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajının korunduğunu, yapılan yönlendirmeler doğrultusunda bankanın olası bir faiz indirimine ancak yılın son iki ayında gidebileceğini belirtti.

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler açığı haziranda 29,7 milyar dolar ile son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, ekonomistler, cari dengede iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

Hafta içinde açıklanan diğer verilere göre ise, Türkiye'de işsizlik haziranda yüzde 13,1'den yüzde 10,6'ya geriledi. Aynı dönemde işsiz sayısı 823 bin kişi azalırken, tarım dışı istihdam da 2,7 puan düşüşle yüzde 12,3'e indi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, perşembe TCMB'nin PPK tutanakları takip edilecek. Hafta boyunca şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini ise yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.