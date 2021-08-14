Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobiller için oranlara esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi.

Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

Fiyatlarda düşüş bekleniyor

Özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik düzenlemenin, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu otomobillere kayarak cari açığın azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca düzenlemenin, söz konusu kategorideki otomobil fiyatlarının düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

[Grafik: Bedra Nur Aygün / TRT Haber]

50 bin liraya kadar değişen tutarlar görülebilir

Motor silindir hacmi 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 328 bin 602 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması neticesinde de vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100- 318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatının 26 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

İthal otomobile talebin, düşük ÖTV oranına tabi yerlilere yönelmesi hedefleniyor

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cm3'ün üstündeki otomobillerin neredeyse tamamı ithal otomobillerin orana esas matrahlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.