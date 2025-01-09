Açık 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.01.2025 16:16

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlerin sayısı 1061'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlerin sayısı 1061'e yükseldi

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
Sıradaki Haber
KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Bakan Şimşek: KKM stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor
17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
16:35
Soykırımcı İsrail, Gazze'deki hayatta kalanların da yaşamını kabusa çeviriyor
16:25
Kütahya'da anne kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
16:24
Almanya'da şirket iflasları 2009 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
15:52
Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ