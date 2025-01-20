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Ekonomi
AA 20.01.2025 11:43

Rüzgarda YEKA ihalesi 1,2 milyar dolarlık yatırım getirecek

Rüzgarda 5 alan için toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) bağlantı kapasitesi tahsisi için yarışma başvuruları yarın alınacak. Kapasitenin gerçekleşmesi halinde 1,2 milyar dolarlık yatırım gelmesi bekleniyor.

Rüzgarda YEKA ihalesi 1,2 milyar dolarlık yatırım getirecek
[Fotograf: AA]

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, yeni yılda rüzgar enerjisi sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2,5 yıldır yeni YEKA ihalesinin yapılmadığını, sektörün bu projeleri beklediğini söyledi.

Rüzgar enerjisinde YEKA gibi büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesinde yerli türbin kullanma zorunluluğu olduğunu, bunun Türk rüzgar enerjisi sanayisine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Kalaycı, "Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mızın yeniden YEKA yarışmalarının yapılacağını açıklamasıyla sektöre heyecan gelmiş durumda. Eğer bu projelerin devamlılığı sağlanırsa rüzgar enerjisi sektöründeki üreticiler, gelecek planlaması ve yeni yatırımları için önlerini daha iyi görmüş olacak." diye konuştu.

Kalaycı, her yıl en az 1500 megavatlık YEKA yarışması düzenlenmesi halinde yabancı yatırımcının bu aksiyonu olumlu değerlendireceğini ve yatırım için Türkiye'ye gelebileceğini anlattı.

Halihazırda Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı yatırımcının YEKA ile ilgili öngörülebilir fikirlerinin oluşmasıyla bazı aksamların üretiminde işlerini büyütme yoluna gidebileceklerini vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti:

"Bizim önerimiz şu, 'her sene 2000 megavat YEKA yapacağız' açıklamaları tabii ki çok güzel ama bugünden önümüzdeki 3-4 yıllık YEKA takvimi belli olsa yatırımlar için çerçeve çizilmesi çok daha rahat olacak. Yani 2026 Ocak'ta yapacağız, 2027 Mart'ta yapacağız gibi kesin tarihin belli olması gibi. Bu tarihleri bugünden netleştirmiş olsak en azından özellikle yabancı yatırımcının önünü görmesi anlamında çok daha faydalı olacak. 21 Ocak'ta 5 alan için toplam 1200 megavatlık YEKA bağlantı kapasitesi tahsisi için yarışma başvuruları alınacak ve bu kapasitenin gerçekleşmesi halinde 1,2 milyar dolarlık yatırım gelecektir."

"YEKA projeleri ile daha fazla yabancı yatırımcı çekebiliriz"

Kalaycı, bugün Türkiye'deki düşük kur, yüksek enflasyon ve faizin rüzgar enerjisi sektöründe üretim yatırımları için uygun ortam sağlamadığını dile getirdi.

Ancak YEKA projelerinin bu olumsuz havayı öngörülebilir kılmak için oldukça olumlu katkı sunacağının altını çizen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda ekonomik göstergeler daha yatırım yapılabilir seviyeye dönme aşamasındayken YEKA projeleriyle 'günü kurtarma' şansımız var. Şu an Türkiye'de neredeyse tüm aksamlar üretilebiliyor. Daha fazla kanat, kule, jeneratör, dişli kutusu üretebiliriz. Mevcut üreticiler kapasitelerini büyütebilir. Türkiye'de üretim yapmayan batıdan veya doğudan yani Avrupa'dan veya Çin tarafından başka üreticiler de Türkiye'de üretim yapmak için gelebilirler. Dediğim gibi şu an Türkiye'de üretim yapmak pahalı. YEKA projeleri bu durumu olumluya çevirebilir."

Kalaycı, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde potansiyelinin yüksek olduğunu, 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerinin yüksek ancak potansiyeli yüksek bir ülke olmanın avantajıyla ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Hedeflere ulaşmada her yıl 2 bin 500-3 bin megavatlık rüzgar enerjisinin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "O rakamlara çıktığımız zaman rüzgar enerjisi sektöründe iç pazar cezbedici olacak. Karasal rüzgar santralleri dışında da 2035'te 5 bin megavat deniz üstü rüzgar enerjisi hedefimiz var. Onun ihale süreçleri ayrı yürüyecek. Onda da en kısa sürede ihale sürecini başlatabilirsek rüzgar sektörü için ivmelenme daha hızlı ilerleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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