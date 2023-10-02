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Ekonomi
AA 02.10.2023 15:57

Rus Ural petrolünün varil fiyatı 80 doların üzerine çıktı

Rus Ural petrolünün ortalama varil fiyatı, eylülde 83 dolardan işlem görerek, G7 ülkelerinin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Rus Ural petrolünün varil fiyatı 80 doların üzerine çıktı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, eylüldeki izleme döneminde Brent petrolün varil fiyatının ortalama 93,9 dolar olduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, söz konusu dönemde Ural petrolünün varili ise ortalama 83 dolardan satıldı.

Böylelikle Ural petrolü, G7 ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.

Rusya Maliye Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolardan işlem görerek, G7'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.

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