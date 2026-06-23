Rus turistlerin yaz rotası değişmedi: Türkiye zirvede

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerinden derlenen bilgilere göre, Rusya’da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Türkiye, yaz sezonu rezervasyonlarında yüzde 57 payla ilk sırada yer aldı.

Türkiye’ye yönelik 2026 yazı için rezervasyonlar yıllık bazda yüzde 5 artış kaydederken Türkiye, Rus turistin yurt dışı tatil tercihlerinde açık ara liderliğini korudu.

Türkiye, Rusya’daki büyük tur operatörlerinin tamamında satış listelerinin ilk sırasında yer aldı, toplu verilerde de yaz sezonunun lider destinasyonu olarak öne çıktı.

Talep çoğunlukla deniz tatili

Birliğin tahminine göre, haziran-ağustos döneminde Antalya, İstanbul ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye’yi 2,9-3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi beklenirken Rusya’dan yurt dışına yaz tatili talebinin ana gövdesini yine deniz tatili oluşturuyor.

ATOR’a göre, 2026 yazında Rusya çıkışlı yurt dışı tur talebinin yüzde 95 ila yüzde 97’si plaj tatillerinden oluştu. Bu tablo, Türkiye’nin Antalya, Ege kıyıları ve İstanbul üzerinden sahip olduğu geniş tatil altyapısını öne çıkarıyor.

Haziran satışları da Türkiye’nin güçlü konumunu teyit etti. Rus turistlerin Haziran 2026’daki arama taleplerinde Türkiye yüzde 49,7 payla ve satışlarda da yüzde 39,4 payla liderliklerini sürdürdü.

Körfezdeki sorunlar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde rota Türkiye'yi gösteriyor

Türkiye ilgisinin korunmasında, Körfez hattındaki kriz nedeniyle alternatif pazarların zayıflaması da etkili görülüyor.

ATOR’un haziran satışlarına ilişkin analizinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Haziran 2025'te satışlardan yüzde 7 pay aldığı, bu ay ise Orta Doğu krizi ve tur satış kısıtlamaları nedeniyle mevcut listeden çıktığı kaydedildi.

BAE’nin satışlardan çıkmasıyla oluşan boşluk diğer destinasyonlara dağılırken Haziran 2026 satışlarında Türkiye’nin payı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 37,2 seviyesinden yüzde 39,4’e çıktı.

ATOR, Türkiye’nin haziran satışlarında yüzde 39’u aşan payla “koşulsuz lider” olduğuna işaret ederken paydaki artışın önemli bölümünün BAE’ye yönelik satışların durmasından kaynaklandığını bildirdi.

Körfez ülkelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde Türkiye ile birlikte Mısır, Vietnam ve Çin de ön plana çıkıyor.

Avrupa’daki zorluklar Türkiye’nin avantajını artırıyor

Avrupa tarafındaki gelişmeler de Türkiye’nin güçlü konumunu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ATOR’un Avrupa Komisyonu verilerine dayandırdığı analizine göre, 2025’te Rus vatandaşlarının Schengen başvurularında ret oranı yüzde 6,3’e geriledi ancak çok girişli vize oranı da yüzde 41,3’ten yüzde 28,4’e düştü.

ATOR’a değerlendirmelerde bulunan tur operatörleri, geçen sonbahardan bu yana müşterilerine verilen çok girişli Schengen vizelerinin yüzde 90’dan fazla azaldığını belirtiyor.

Rus turistlerin yaklaşık 4'te 3'ü artık seyahat tarihleriyle sınırlı kalacak şekilde vize alıyor ve bu durum Avrupa tatillerinin zaman ve planlama esnekliğini azaltıyor.

Avrupa Birliği’nin Schengen sınırlarında devreye aldığı otomatik giriş-çıkış sistemi de Rus turistlerin Avrupa planlarında ek kontrol unsuru haline geldi. Avrupa’daki yeni uygulama, vizesiz giriş ve geniş doğrudan uçuş ağına sahip Türkiye’yi Rus turistler için daha öngörülebilir seçeneklerden biri haline getiriyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa ile Rusya arasında tırmanan jeopolitik gerginlikler de Rus turistlerin Avrupa planlarını etkilemeye devam ediyor.

Rus turistlerin tatildeki gözdesi Türkiye

Rusya, uzun yıllardır Türkiye’nin en önemli turizm pazarları arasında yer alırken iki ülke arasındaki yoğun hava trafiği, vizesiz seyahat imkanı ve Türkiye’nin Rus turistler nezdindeki bilinirliği talebin sürekliliğini destekliyor.

Antalya, özellikle deniz tatili için Rus turistlerin başlıca tercihi olmayı sürdürürken İstanbul da kültür, alışveriş ve aktarmalı seyahatler açısından Rusya pazarındaki ağırlığını artırıyor. Ege kıyıları ise Antalya’ya kıyasla daha sınırlı paya sahip olmasına rağmen Rus turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin Rusya pazarındaki güçlü konumu, son yıllarda salgın, uçuş kısıtlamaları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan dönemsel dalgalanmalara rağmen korundu. Türkiye, Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yurt dışı destinasyonları arasında geleneksel olarak ilk sıralarda yer alıyor.