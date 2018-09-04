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Rus otomobil üreticileri Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor

ABD'nin saldırgan ticari tutumu doların itibarını düşürmeye devam ediyor. Rus otomobil üreticileri artık Türkiye'yle yapacağı ticarette dolar yerine yerel para birimi kullanacak.

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Rus otomobil üreticileri Türkiyeyle ticarette doları bırakıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 1 ay önce bir dizi Rus otomobil üreticisinin Türkiye ile yerel para birimleri üzerinden alışverişe hazırlandığını belirtti.

Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur. Bu geçiş, bizim için rahat olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası ticarette yerel para birimleri üzerinden alışveriş yapılması çağrısında bulunmuş, Rusya da bu fikre sıcak baktığı sinyalini vermişti.

Kaynak: TRT Haber, Sputnik News

Etiketler: yerel para, türkiye, ticaret, Rus, otomotiv, abd
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