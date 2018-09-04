Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 22 milyon 731 bin 759 oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz’da 96 bin 562 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,8 ile motosiklet, yüzde13 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,8’inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 65,1, minibüste yüzde 70, kamyonette yüzde 71,3, kamyonda yüzde 10,1, motosiklette yüzde 23,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40,2, traktörde yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 23,2 azalış kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 25,3, minibüste yüzde 42,3, otobüste yüzde 50,4, kamyonette yüzde 38,3, kamyonda yüzde 28,2, motosiklette yüzde 7,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,9, traktörde ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 65,1, minibüste yüzde 70, kamyonette yüzde 71,3, kamyonda yüzde 10,1, motosiklette yüzde 23,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40,2, traktörde yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 23,2 azalış oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 25,3, minibüste yüzde 42,3, otobüste yüzde 50,4, kamyonette yüzde 38,3, kamyonda yüzde 28,2, motosiklette yüzde 7,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,9, traktörde ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Toplam yaşıt sayısı Ocak-Temmuz döneminde arttı

Ocak-Temmuz döneminde 633 bin 478 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 adet arttı.

748 bin 935 adet taşıtın devri yapıldı

Devri(1) yapılan toplam 748 bin 935 adet taşıt içinde otomobil yüzde 72,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38 oldu

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 334 bin 56 otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,3'ü dizel, yüzde 25,3'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Temmuz’da 56 bin 151 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 56 bin 151 adet otomobilin yüzde 17,9’unun Renault, yüzde 9'unun Volkswagen, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 8'inin Fiat, yüzde 6,6’sının Dacia, yüzde 6,3’ünün Toyota, yüzde 5,3’ünün Peugeot, yüzde 5,2’sinin Ford, yüzde 5,1’inin Honda, yüzde 4,9’unun Opel olduğu, yüzde 23,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

En fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 otomobilin yüzde 42,8'i 1501-1600, yüzde 27,7'si, 1401-1500, yüzde 13'ü 1300 ve altı, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 4,'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 adet otomobilin yüzde 56,5'inin beyaz, yüzde 21,2’sinin gri, yüzde 7,3’ünün siyah, yüzde 5,6’sının kırmızı ve 9,4’ünün de diğer renklerden oluştuğu görüldü.

Kaynak: TRT Haber