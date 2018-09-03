Niğde'de 8 yerli cins patates geliştirildi

Niğde'de, patates tohumunda dışa bağımlılığa son vermek amacıyla yıllardır sürdürülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. 13 yıllık çalışma sonunda geliştirilen 8 çeşit yerli patates tescillendi. Kaliteli ürün daha ucuza mal edildi. Yurt dışındaki 15 ülkede de deneme ekimi yapılacak. Sırada topraksız patates üretimi var.

Tamamen yerli, 8 çeşit patates dışa bağımlılığı sonlandırmak için Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü'nde üretildi.

13 yıl süren çalışmalar neticesinde önce milli tohumluklar geliştirildi, ardından yerli ve milli olan 8 tür patates tarıma kazandırıldı. 4 patates de henüz tescil aşamasında.

"Hem kaliteli hem de daha ucuz"

Niğde'deki anlaşmalı çiftçiler, deneme için geliştirilen yerli patates tohumlarını ekti. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ürünlerin ithal patateslere oranla hem daha kaliteli hem de daha ucuz olduğunu söyledi.

Uyum sağlarsa yurt dışına ihraç edilecek

Yerli patates çeşitleri yurtdışında da denenecek. Ekildiği ülkelere uyum sağlarsa tohum ihraç edilecek.

Pırlak "Avusturya, Hollanda, İngiltere, Polonya, Hırvatistan, Belçika, Danimarka, Brezilya, Fas akabinde Kenya gibi 15 adet ülkede deneme dikimleri yapılacak ve ilk yurt dışına giden yerli ve milli patates olma unvanını da kazanacak." dedi.

Topraksız patates üretimi deneniyor

Niğde'deki Patates Araştırma Enstitüsü'nde topraksız patates üretimi de deneme aşamasında.

Pırlak "Biz klasik yöntemde bir bitkiden ortalama 6 adet yumru alırken şu an itibariyle "aerofonik" yani topraksız bir bitkiden 50 ila 150 arasında mini yumru elde ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber