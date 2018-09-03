Trabzon'dan 64 ülkeye fındık ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'ta sona eren 2017-2018 sezonunda Türkiye'nin, 1 milyar 782 milyon dolarlık fındık ihraç ettiğini belirtti.

Söz konusu sezonda Trabzon'dan 111 bin 233 ton fındık ihracatına karşılık 700 milyon 137 bin 41 dolarlık gelir elde edildiği bilgisini veren Cirav, fındık ihracatında birinci olan Trabzonlu firmaları sırasıyla İstanbul ve Ordu'nun takip ettiğini kaydetti.

Cirav, Trabzon'dan 64 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, kentin en çok ihracat yapılan ülke çeşitliliğinde de birinci sırada yer aldığını söyledi.

Fındık ihracatında ilk üç ülkenin İtalya, Almanya ve Fransa olduğuna dikkati çeken Cirav, "Son yıllarda Trabzon'dan Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracatta önemli gelişmeler yaşanarak, ülke çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bir önceki sezona göre en yüksek oranlı artış, Singapur, Ekvator, Ürdün, Ukrayna ve Tayland'a yapılan ihracatta yaşanmıştır." dedi.

"Üretici daha çok gelir elde ederse fındık ihracatımız artar"

Cirav, fındık ve fındık mamulleri ihracatında Trabzonlu firmaların her dönem birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Doğu Karadeniz ve Trabzon ekonomisi açısından en önemli girdi ve geçim kaynağı olan fındık, aynı zamanda ülkemize net döviz girdisi sağlayan geleneksel ihraç ürünümüzdür. Üreticinin daha çok gelir elde etmesi, verim ve kalitenin artırılması için birim başına üretimi artıracak çalışmalarla fındık ihracatımız çok daha üst rakamlara ulaşacaktır."

Trabzon'dan dünyanın her yerine fındık ihracatı yapıldığını belirten Cirav, ilerleyen dönemlerde çeşitliliğin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Cirav, 1 Eylül'de başlayan 2018-2019 ihraç sezonunun hem üretici hem de ihracatçının kazandığı verimli bir sezon olmasını diledi.

Kaynak: AA