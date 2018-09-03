Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırımı resmiyet kazanıyor

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek.

İki Bakan, düzenlenecek törende Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını paraflayacak.

Söz konusu anlaşma mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlıyor.

Anlaşmayla başta petrol türevleri ve doğalgaz gibi girdiler ucuza temin edilecek.

Ayrıca bu ürünlerin üretiminde de maliyetler düşürülecek.

Telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye’nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ağustos'ta Katar Emiri Al Sani ile Külliye'de görüşmüş, o görüşmede Katar'ın Türkiye’ye 15 milyar dolar karşılığı yatırım yapması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA