Türk Eximbank Erzurum'da ofis açacak

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden (DAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank ile ihracatçı arasında köprü oluşturacak 14. irtibat bürosu Erzurum'da açılacak.

İhracatın geliştirilmesi amaçlanıyor

Türk Eximbank ile amaç ihracatın geliştirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması. Ayrıca ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, DAİB’in bölgedeki 17 ilde 7 bin 500 üye ile hizmet verdiğini söyledi.

"Güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapılabilecek"

Tanrıver, Türk Eximbank irtibat bürosunun 6 eylülde DAİB binasında düzenlenen törenle hizmete gireceğini ifade ederek, söz konusu irtibat bürosu ile birliğe bağlı 17 ildeki ihracatçının destekleneceğini vurguladı.

Eximbank ofisinin açılmasının ihracatçı ailesini sevindirdiğini belirten Tanrıver, şunları söyledi:

"Eximbank ofisinin bölgemizde açılmasını ucuz finansmana erişim sıkıntısı yaşayan firmalarımız açısından çok büyük fırsat ve imkan olarak görüyoruz. Bölgemizde Eximbank'ın bir birimi bulunmaması nedeniyle ihracatçılarımızın Eximbank imkanlarına ilişkin haberdar olmalarında zorluk yaşanmasının yanında en yakın şubeler olan Trabzon ve Gaziantep üzerinden hizmet alabiliyorlardı. İrtibat ofisi hem ihracatçılarımıza Eximbank kredilerinin ne olduğunu daha iyi anlatabileceğiz hem de ihracatçılarımızın Eximbank'a erişimini kolaylaştıracağız. Böylece firmalarımız daha hızlı bilgi sahibi olacak ve ihracatın finansmanı alanında bankanın sunduğu düşük maliyetli kredi alacak, sigorta imkanlarından faydalanarak daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına kavuşacak."

İhracat seviyesini yükseltmek ve üyelere rehber olmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Tanrıver, açılışa TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile çok sayıda davetlinin katılacağını belirtti.

Tören sonrası TİM danışmanlarınca "Ekonomi ve Dış Politikada Güncel Gelişmeler" paneli düzenlenecek.

Kaynak: AA