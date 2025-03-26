Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.03.2025 13:03

Rus ekonomisi 2024'te 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ekonominin geçen yıl 200 trilyon ruble (yaklaşık 2,37 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştığını ve Avrupa’dan 6 kat daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Rus ekonomisi 2024'te 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı
[Fotograf: Reuters]

Mişustin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik büyümenin arkasındaki itici gücün iç talep olduğuna işaret eden Mişustin, sabit sermaye yatırımlarının geçen yıl yüzde 7,5 arttığını kaydetti.

Mişustin, Rusların harcanabilir gelirlerinin 2024’te yüzde 8,5 arttığını, işsizlik oranının ise tarihin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Ülke ekonomisinin son 4 yılda yaklaşık iki kat büyüdüğünü vurgulayan Mişustin, “Ekonomimiz 2024’te ilk defa nominal olarak 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı.” dedi.

Ekonominin son iki yılda dünya ortalamasından iki kat daha hızlı büyüdüğünü aktaran Mişustin, “Rusya, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük dört ekonomisi arasında yer alıyor. Ekonomimiz geçen yıl yüzde 4,1 büyüdü. İki yıldaki büyümemiz Avrupa'yı neredeyse 6 kat aştı. Bu devletlerin bir kısmı zaten durgunluk içinde. Örneğin, Alman ekonomisi bunca zamandır küçülüyor.” yorumunu yaptı.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Elektriğe zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
"Geleceğin Turcorn'u" olmaya aday firma sayısı 23'e yükseldi
13:06
Emine Erdoğan, New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı
12:53
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
12:35
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gözaltılar
12:31
Şırnak’ta 7 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
12:32
Muşlu aileler evlat nöbetine devam etti
Gaziantep'te Ramazan Bayramı ile ara tatil hareketli geçecek
Gaziantep'te Ramazan Bayramı ile ara tatil hareketli geçecek
FOTO FOKUS
Fransa'da jetler havada çarpıştı
Fransa'da jetler havada çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ