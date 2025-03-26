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Ekonomi
AA 26.03.2025 11:38

EPDK, depolamalı elektrik üretiminde 33,1 gigavat kurulu güç için ön lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla bugüne kadar 676 projeye toplam 33,1 gigavat kurulu güç için ön lisans verdi.

EPDK, depolamalı elektrik üretiminde 33,1 gigavat kurulu güç için ön lisans verdi

Depolamalı elektrik üretim yatırımları, 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından hız kazandı. Bu düzenlemeyle, elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar, depolama kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak üzere Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yarışma yapılmaksızın EPDK'ye doğrudan ön lisans başvurusunda bulunabiliyor.

EPDK'dan edinilen bilgiye göre, depolamalı elektrik yatırımına yönelik başvurular doğrultusunda bugüne kadar ön lisans verilen projelerin toplam kurulu gücü 33,1 gigavata ulaştı. Ön lisans verilen projelerin 263'ü rüzgar enerjisi santrali (RES), 413'ü ise güneş enerjisi santrali (GES) projelerinden oluşuyor. RES için ön lisans verilen kurulu güç 18,4 gigavat, GES için ise 14,7 gigavat olarak belirlendi.

Üretim lisansı başvuruları alınmaya başlandı

Ön lisans alan projelerden yatırıma başlayabilmek için gerekli izin ve onay süreçlerinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin ise üretim lisansı başvurusu süreci başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20 Mart tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, 100 megavat kurulu güce sahip Mersin RES ile 29 megavat kurulu gücündeki Oze Depolamalı GES projelerine üretim lisansı verildi.

Ayrıca, ilgili ön lisanslara yönelik çok sayıda üretim lisansı başvurusunun kısa süre içinde EPDK'ye yapılması ve verilen üretim lisanslarının bir kısmının bu yıl içerisinde işletmeye geçmesi bekleniyor.

Depolamalı elektrik üretim tesisleri, elektrik depolama ünitesi kurma taahhüdüyle birlikte hayata geçiriliyor. Piyasa oyuncularından alınan bilgilere göre yaklaşık 1500 megavat kurulu güce sahip depolama ünitelerine yönelik sözleşmeler imzalandı ve sözleşme bedellerinin bir kısmının ödemesi yapıldı.

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