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Ekonomi
TRT Haber 26.03.2025 12:01

Bakan Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Bakan Şimşek: Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2025 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.

Tüm kurumların güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendirdiklerini belirten Şimşek, "Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, ayrıca şunları kaydetti;

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6’ya, reel sektörde yüzde 41,1’e geriledi. Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı.

Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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