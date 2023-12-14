Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.12.2023 14:44

Rize'nin çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı

Rize'den yılın 11 ayında yapılan çay ihracatı yüzde 45 artarak 9 milyon 614 bin dolara ulaştı.

Rize'nin çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türkiye'nin 11 aylık çay ihracatının yüzde 41'inin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten ocak-kasım döneminde 3 bin 119 ton çay ihraç edildiğini belirten Turgut, söz konusu ihracattan 9 milyon 614 bin 514 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Turgut, Rize'den 31 ülkeye çay satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belçika, Almanya ve ABD en fazla ihracat yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya 8 milyon 48 bin 28, Almanya'ya 271 bin 34, ABD'ye 184 bin 188 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Polonya, Kongo, Birleşik Krallık, Türkmenistan, Malezya, Beyaz Rusya, Çekya ve İsviçre'ye de bu dönem çay ihraç edildi."

Rize'den, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 776 tonluk çay ihracatından 6 milyon 630 bin 515 dolar kazanç sağlandığına işaret eden Turgut, buna göre ihracatın miktarda yüzde 12, gelirde yüzde 45 arttığına dikkati çekti.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11,3 trilyon liraya geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
16:16
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
16:14
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16:12
Yüksekova'da iki üs bölgesinin yolu kardan kapandı
16:06
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu iyiye gidiyor
16:01
İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
FOTO FOKUS
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ