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Ekonomi
AA 15.05.2024 12:35

Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın iki yılda yaklaşık 2 milyon yolcuya hizmet verdiğini ifade etti.

Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Uraloğlu, 14 Mayıs 2022'de açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Havalimanın 2 yıldır yolculara seyahat imkanı sağladığını bildiren Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı açıldığı günden bugüne kadar iç hatlarda 1 milyon 917 bin 743, dış hatlarda 9 bin 937 olmak üzere 1 milyon 927 bin 680 yolcu ağırladı. Yolcu trafiği, yıl başından bugüne kadar ise iç hatlarda 375 bin 309, dış hatlarda 1570 olmak üzere 376 bin 879 kişi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu havalimanının açıldığı ilk yılda iç hatta 525 bin 807, dış hatta 1073 olmak üzere toplamda 526 bin 880 yolcuya, 2023 yılında ise iç hatta 1 milyon 16 bin 627, dış hatta da 7 bin 294 olmak üzere toplam 1 milyon 23 bin 921 yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı

Havalimanının açıldığı ilk yılda iç hat uçak trafiğinin 3 bin 724, dış hat uçak trafiğinin de 36 olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Toplam uçak trafiği 2022'de 3 bin 760 olarak gerçekleşti. 2023'te ise iç hat uçak trafiği 7 bin 355, dış hat uçak trafiği de 109 oldu. Söz konusu yılda toplam uçak trafiği 7 bin 464'ü buldu. Yıl başından bugüne kadar ise iç hatta 2 bin 632, dış hatta da 45 olmak üzere uçak trafiği 2 bin 677 olarak kayıtlara geçti. Böylece Rize Artvin Havalimanı'nda açıldığı günden bugüne kadar iç hatlarda 13 bin 711, dış hatlarda da 190 olmak üzere 13 bin 901 uçak iniş kalkış gerçekleştirdi."

Yük trafiği 13 bin 526 ton

Bu havalimanının 2 yıldaki yük trafiğinin iç hatlarda 13 bin 336 ton, dış hatlarda 190 ton olmak üzere 13 bin 526 ton olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanında 2022'de iç hatlarda 3 bin 789, dış hatlarda da 25 olmak üzere 3 bin 814 ton yük trafiği gerçekleşti. 2023'te de yük trafiği 7 bin 309 ton oldu. Bunun 7 bin 174'ü iç hatlarda, 135'i de dış hatlarda gerçekleşti. Bu yılın başından nisan sonuna kadar ise iç hatta 2 bin 373, dış hatta da 30 ton olmak üzere 2 bin 403 ton yük trafiğine ulaşıldı."

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Abdulkadir Uraloğlu Artvin Rize Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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