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Ekonomi
AA 15.05.2024 12:21

Bakan Yumaklı'dan "yaş çay alım fiyatı" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaş çay alım fiyatına ilişkin, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var" dedi.

Bakan Yumaklı'dan "yaş çay alım fiyatı" açıklaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına dair üreticilerin tepkilerinin sorulması üzerine Yumaklı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının maliyetlere bakılarak yapıldığını söyledi.

ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.

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Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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