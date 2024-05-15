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Ekonomi
AA 15.05.2024 11:56

Doğu Karadeniz'den 478,8 milyon dolarlık fındık ihracatı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 4 ayında yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 478 milyon 812 bin 362 dolar oldu.

Doğu Karadeniz'den 478,8 milyon dolarlık fındık ihracatı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden yılın 4 ayında 81 ülke, özerk ve serbest bölgeye fındık satıldığını söyledi.

Bu ihracattan 478 milyon 812 bin 362 dolar gelir elde edildiğini belirten Kalyoncu, "Doğu Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminde 353 milyon 74 bin 717 dolarlık fındık ihraç edilmişti. Bölgeden yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 36 artmış oldu." dedi.

İtalya'ya fındık ihracatı yüzde 19 arttı

Kalyoncu, İtalya, Almanya ve Polonya'nın en fazla fındık satılan 3 ülke olduğunu, İtalya'ya bu dönem 123 milyon 292 bin 619 dolarlık fındık ihraç edildiğini dile getirdi.

Bölgeden geçen yılın ilk 4 ayında İtalya'ya 103 milyon 272 bin 770 dolarlık fındık satıldığını belirten Kalyoncu, söz konusu ülkeye ihracatın yüzde 19 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, İtalya'yı 91 milyon 574 bin 516 dolarla Almanya, 38 milyon 574 bin 893 dolarla Polonya'nın takip ettiğini söyledi.

Fındık ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kalyoncu, Cezayir, Dubai, Venezuela, Sri Lanka, Senegal, Mauritius ve Türkmenistan'a da bu dönem fındık satıldığını kaydetti. 

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