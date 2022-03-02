Bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti için haklarında açılan soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, Samsun ve Bursa'da faaliyet gösteren 18 özel sağlık kuruluşu ile 1 teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiğini belirledi.

Teşebbüslere 57 milyon 958 bin 835 lira ceza verilmesine karar verildi.

Kuruluşların iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına kanaat kılındı

Bu kuruluşların, serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit ettiğine, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunduğuna, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiğine, çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranını belirleyerek iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına kanaat kılındığı belirtildi.