Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.08.2025 10:07

Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma
[Fotograf: AA]

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğinden bir ön araştırma yapıldı.

Araştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan "Google Play Faturalandırma" kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi.

Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ETİKETLER
Google Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
Borsa haftanın son işlem gününe rekorla başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Hatay Hassa'da afet konutlarının yapımı devam ediyor
12:15
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
12:05
Türkiye-Japonya arasında yeni süreç: Başrol savunma sanayiinin
11:55
"Konya Sümbülü" literatüre kazandırıldı
11:50
Gümrük kapılarında kamu zararına geçit verilmedi
11:48
Yüksek teknoloji üretimindeki rekorlara 3 koldan katkı
Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi
Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi
FOTO FOKUS
Tarihi ve kültürel bir mirasın peşinde: Türk-İslam Arkeolojisi
Tarihi ve kültürel bir mirasın peşinde: Türk-İslam Arkeolojisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ