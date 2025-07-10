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Ekonomi
AA 10.07.2025 15:26

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 355,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Google'ın "işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda getirilen yükümlülüklere aykırı olması nedeniyle şirkete 355,1 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 355,1 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, rekabet hukuku çerçevesinde teşebbüslere getirilen yükümlülükler ya da teşebbüslerce verilen taahhütlerin piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüketici refahının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu yükümlülüklere uymayan teşebbüslerin idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekilen açıklamada, Google'a verilen idari para cezasının da bu durumun somut bir örneği olduğu bildirildi.

Açıklamada, Google'ın '"işletme reklamları" adını verdiği yeni tasarımlarının, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda Kurul tarafından getirilen yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, "Google'a yükümlülükleri yerine getirmediği için 2024 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için 10 binde 5'i oranında olmak üzere toplamda 355 milyon 143 bin 672 lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.

2021'de verilen kararda, Google'ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden daha avantajlı şekilde öne çıkardığının tespit edildiğinin ve firmaya yaklaşık 296 milyon lira para cezası verildiğinin anımsatıldığı açıklamada, ayrıca, şirketten rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni tasarım sunmasının istendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, rekabetçi endişeleri gidermek üzere Google'ın öneri sunduğu uyum sürecinin devam ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"'İşletme reklamları' adıyla sunulan ve soruşturma konusu tasarımlarla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımların Google tarafından uygulamaya alındığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak, tasarımın uygulamada kaldığı süre için Google'a günlük idari para cezası verildi."

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