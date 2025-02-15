Rekabet Kurulu'ndan Frito Lay'e 1,3 milyar lira ceza

Rekabet Kurumun'dan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edilen Frito Lay’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

Kararda ayrıca Frito Lay'e bazı yükümlülükler de getirildi. 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için Frito Lay’e getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

Rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30’luk kısmı sadece rakip ürünler için ayrılacak. Ayrılan bölüm bir seperatör ile bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde; “Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.

Rakip ürün satışları engellenemeyecek

Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Firto Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak.

Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak.

Alınan bu karar ile birlikte; Frito Lay’in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflendi.