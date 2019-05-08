Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez başkanlık edeceği toplantı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu'nun 9 Mayıs Avrupa Günü düzenleyeceği toplantıda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik yapacağı siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar, AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

Kaynak: AA